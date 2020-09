舊金山市長到Mission區向小商業送防疫物資（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周二起容許髮廊及美甲店等重新在戶外營業,市長布里德周一親自到Mission區,為即將重開做生意的小商業送出防疫物資。

舊金山周一新增66宗確診,累計9,494宗,有83人死亡,市府表示,確診個案中,超過一半都是拉美裔,因此市長布里德周一來到疫情重災區之一的Mission區,向即將重開的小商業派發防疫物資。

布里德說:「不成比例地這個社區受到影響,代表著市府需要在檢測上追蹤確診者,及提供物資上等做得更好,去改變這個局面。」

布里德表示,州長紐森的辦公室剛剛向舊金山送來大批防疫物資,包括100萬口罩、60萬個面罩,以及15萬支消毒搓手液,剛剛趕得及在周二容許髮廊及美甲店戶外重開前送到。

市府指出,這些物資會優先提供給市內一些商業區,主要集中在Mission區、灣景區及華埠等較低收入的商戶,以及較多機會與顧客直接接觸的小商業等。

在華埠,物資將會由安老自助處負責派發,需要物資的商戶可與他們聯絡。

此外,髮廊及美甲店等周二起可以在戶外做生意,當被問到不是每間商舖都有空間在戶外做生意,應該怎麼辦?布里德坦言,暫時沒有辦法幫忙,她亦明白洗髮及染髮等根本不可能在戶外進行,因此她預告周二將會有關於個人護理行業重開的重要宣布。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。