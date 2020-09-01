舊金山市長到Mission區向小商業送防疫物資（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周二起容許髮廊及美甲店等重新在戶外營業，市長布里德周一親自到Mission區，為即將重開做生意的小商業送出防疫物資。

舊金山周一新增66宗確診，累計9,494宗，有83人死亡，市府表示，確診個案中，超過一半都是拉美裔，因此市長布里德周一來到疫情重災區之一的Mission區，向即將重開的小商業派發防疫物資。

布里德說：「不成比例地這個社區受到影響，代表著市府需要在檢測上追蹤確診者，及提供物資上等做得更好，去改變這個局面。」

布里德表示，州長紐森的辦公室剛剛向舊金山送來大批防疫物資，包括100萬口罩、60萬個面罩，以及15萬支消毒搓手液，剛剛趕得及在周二容許髮廊及美甲店戶外重開前送到。

市府指出，這些物資會優先提供給市內一些商業區，主要集中在Mission區、灣景區及華埠等較低收入的商戶，以及較多機會與顧客直接接觸的小商業等。

在華埠，物資將會由安老自助處負責派發，需要物資的商戶可與他們聯絡。

此外，髮廊及美甲店等周二起可以在戶外做生意，當被問到不是每間商舖都有空間在戶外做生意，應該怎麼辦？布里德坦言，暫時沒有辦法幫忙，她亦明白洗髮及染髮等根本不可能在戶外進行，因此她預告周二將會有關於個人護理行業重開的重要宣布。

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