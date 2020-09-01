舊金山最大投票站將移師室外 所有選民將收郵寄選票（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

受到疫情的影響，今年11月的選舉，舊金山所有選民都會收到郵寄選票，而位於市府全市最大型的投票站將會移師室外。

因應疫情的關係，州長紐森早前簽署法例，全州的已登記選民將會收到郵寄選票，舊金山超過50萬名選民，在10月初會收到選票。

市參事盧凱莉（Hillary Ronen）周一召開公聽會，希望知道舊金山選務處籌備選舉的進度。

盧凱莉說：「今年11月的選舉，可能是我們人生中最重要的選舉，正值疫情，加上全國不斷上漲的選民壓制，尤其是有色人種的社區，現在比任何時候來得逼切，讓民主繼續活躍，以安全的方式呈現。」

舊金山選務處處長John Arntz表示，為了不想職員及選民聚集，位於市府的投票站將會搬到室外，改到市府旁邊的Bill Graham市政禮堂前的行人路上，在10月5日會開放給選民提早投票，當局會設置約200個投票攤位，同時亦會讓選民親身投遞郵寄選票。

選務處指，為了讓選民有多個投票選擇，選舉日當日，全市亦會開放共588個投票站，讓選民親身投票，今年更特別的是，金州勇士主場館Chase Center亦會變成臨時的選票投遞中心。

另外，由於第10區及第11區過往的投票率都低於全市，因此局方會在這兩個區額外安排地方收集選票。

舊金山選務處處長John Arntz說：「我們不是讓選民聚集一個地方，在疫情期間，這正是我們不想見到的，但增加這些收集選票的地方，希望讓大家更關注選舉，或者能鼓勵選民投票。」

處長表示，受惠於州府的新法例，當局方一收到選票，就可以立即點算，放寬了以往只限選舉日前十天開始點算的規定，同時點算選票的限期亦增加至選舉後的17天內完成。

不過局方提醒，雖然點算選票的時間長了，但有效選票不能夠遲過選舉日寄出，否則選票就無效。

舊金山選務處仍在招募社區投票站及票站職員，有興趣的市民，可以與選務處聯絡。

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