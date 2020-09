舊金山最大投票站將移師室外 所有選民將收郵寄選票（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

受到疫情的影響,今年11月的選舉,舊金山所有選民都會收到郵寄選票,而位於市府全市最大型的投票站將會移師室外。

因應疫情的關係,州長紐森早前簽署法例,全州的已登記選民將會收到郵寄選票,舊金山超過50萬名選民,在10月初會收到選票。

市參事盧凱莉(Hillary Ronen)周一召開公聽會,希望知道舊金山選務處籌備選舉的進度。

盧凱莉說:「今年11月的選舉,可能是我們人生中最重要的選舉,正值疫情,加上全國不斷上漲的選民壓制,尤其是有色人種的社區,現在比任何時候來得逼切,讓民主繼續活躍,以安全的方式呈現。」

舊金山選務處處長John Arntz表示,為了不想職員及選民聚集,位於市府的投票站將會搬到室外,改到市府旁邊的Bill Graham市政禮堂前的行人路上,在10月5日會開放給選民提早投票,當局會設置約200個投票攤位,同時亦會讓選民親身投遞郵寄選票。

選務處指,為了讓選民有多個投票選擇,選舉日當日,全市亦會開放共588個投票站,讓選民親身投票,今年更特別的是,金州勇士主場館Chase Center亦會變成臨時的選票投遞中心。

另外,由於第10區及第11區過往的投票率都低於全市,因此局方會在這兩個區額外安排地方收集選票。

舊金山選務處處長John Arntz說:「我們不是讓選民聚集一個地方,在疫情期間,這正是我們不想見到的,但增加這些收集選票的地方,希望讓大家更關注選舉,或者能鼓勵選民投票。」

處長表示,受惠於州府的新法例,當局方一收到選票,就可以立即點算,放寬了以往只限選舉日前十天開始點算的規定,同時點算選票的限期亦增加至選舉後的17天內完成。

不過局方提醒,雖然點算選票的時間長了,但有效選票不能夠遲過選舉日寄出,否則選票就無效。

舊金山選務處仍在招募社區投票站及票站職員,有興趣的市民,可以與選務處聯絡。

