特朗普拜登就全美各地暴力示威互相指責

【KTSF 張麗月報導】

西岸俄勒岡州波特蘭市在剛過去週末,有右派「愛國者祈禱」的成員與「黑人生命寶貴」示威者發生衝突後,有白人中槍身亡,周一波特蘭的市面氣氛仍然緊張,而特朗普總統與民主黨總統候選人拜登就為全國各地的示威暴力問題互相指責。

俄勒岡州執法人員將在鄰近社區的警察協助下,巡邏波特蘭的夜間抗議活動,取締示威浪潮引起的破壞行為和暴力,波特蘭已經連續100個晚上有「黑人生命寶貴」的示威活動。

星期六深夜,特朗普的支持者組成的車隊在市內遊行,與「黑人生命寶貴」的示威者起來小規模衝突,在車隊離開後,一個白人在路上中槍身亡,警方證實死者是右翼團體「愛國者祈禱」一名支持者,事件引起「誰人挑動暴力」的爭議。

波特蘭市長指責特朗普總統之外,拜登周一也就全國的示威浪潮中的暴力事件而互相指責。

拜登說:「現任總統沒能力說出真相,無法面對事實,無法治愈傷痕,他不想照亮,他想弄熱,他正在挑動各城市的暴力。」

特朗普就指拜登與暴動者都屬於激進左派,而極左派政客的危險言論,把美國與政府政策妖魔化,導致暴力事件發生。

特朗普說:「暴力騷亂者分享拜登的同樣說法,他今年的政綱,還有他在匹斯堡的詭異發言,他沒有提到事實 沒提到極左。」

特朗普強調聯邦政府正在各州與地方政府合作,詳細梳理現有的視頻資料,找出暴動者、搶掠者、縱火者,把他們繩之於法。

針對波特蘭的情況,特朗普表示,只要波特蘭市長同意,可以在一個小時內解決問題,但波特蘭市長拒絕聯邦政府的幫助,特朗普認為市長此舉可能是基於政治理由。

特朗普說:「我不知道對他有何好處,把一個城市搞砸,94天的圍城,其實是多年的圍城,你若認識波特蘭,我向市長說,你何時準備好表告知我們,我們將解決你的暴力問題,罪案問題 ,我們將迅速拘捕那些罪犯,這樣你就可以讓波特蘭,有幾個安寧的晚上。」

至於威斯康辛州Kenosha的警暴案,特朗普表示,不會譴責開槍的警員,也不會在他的威州行程中同中槍黑人青年Jacob Blake的家人見面 ,Kenosha市長就呼籲特朗普不要在這個時候到訪當地。

