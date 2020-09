【KTSF 郭柟報導】

目前全加州最大的南灣SCU山火,火場面積達39萬英畝,已有七成受控,中半島CZU山火,火場面積8.5萬英畝,四成受控。

州長紐森周二去到Big Basin州立公園,視察CZU山火對園內樹木造成的損毀情況。

園方表示,很多年輕的樹木焚燒倒塌,不過一些過百年以上老樹依然屹立不倒,即使樹身有燒過痕跡,園方目前仍在統計整體損毀情況,預料需要關閉公園至少一年,但是相信樹木會長回來。

北灣LNU山火焚燒了37.5萬英畝,有69%受控,Solano縣和Lake縣解除更多撒離警告,另外,一名從外州來協助救災的消防員在Mendocino縣殉職。

另外,灣區空氣質素持續惡劣,連續兩個星期是愛惜空氣日,將會延長到至少星期四,破紀錄最長。

