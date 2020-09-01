勞工節週末購物優惠陸續推出（視頻）

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夏季即將踏入尾聲，但這個勞工節週末的購物優惠卻在升溫，會有什麼價廉物美的物品呢？

由家居裝修到電子產品，勞工節的優惠已經站台。

優惠資訊網站Southern SaversJenny Martin說：「每一次有三天長週末假期，就是購入高價貨品的豐收週末。」

Martin表示，這個假期的最大優惠類別將會是家居電器、家具、床墊、戶外用品、烤架、體育用品、電視及其它大型電器，也有很多商家提供免費送貨，而大零售商希望得到消費者注意。

Martin說：「我們見到Lowes和Home Depot這些家居店，為秋天的時令花朵、園藝護蓋物，美化後院物品等提供很好折扣，同時，漆油和家居裝修品在這個週末也有不少優惠。」

如果你是蘋果電腦的用家，Martin提醒新型號很快推出，手機零售商準備將最新型號上架，因此留意清貨大減價。

Martin說：「對於很多零售商，這是他們巔峰清貨的週末，你將會見到所有夏天衣服，減價可以高達一半到75%，有些甚至大幅減價後，更提供額外的優惠券。」

Martin提醒，這些優惠要盡快把握。

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