勞工節週末購物優惠陸續推出（視頻）

夏季即將踏入尾聲,但這個勞工節週末的購物優惠卻在升溫,會有什麼價廉物美的物品呢?

由家居裝修到電子產品,勞工節的優惠已經站台。

優惠資訊網站Southern SaversJenny Martin說:「每一次有三天長週末假期,就是購入高價貨品的豐收週末。」

Martin表示,這個假期的最大優惠類別將會是家居電器、家具、床墊、戶外用品、烤架、體育用品、電視及其它大型電器,也有很多商家提供免費送貨,而大零售商希望得到消費者注意。

Martin說:「我們見到Lowes和Home Depot這些家居店,為秋天的時令花朵、園藝護蓋物,美化後院物品等提供很好折扣,同時,漆油和家居裝修品在這個週末也有不少優惠。」

如果你是蘋果電腦的用家,Martin提醒新型號很快推出,手機零售商準備將最新型號上架,因此留意清貨大減價。

Martin說:「對於很多零售商,這是他們巔峰清貨的週末,你將會見到所有夏天衣服,減價可以高達一半到75%,有些甚至大幅減價後,更提供額外的優惠券。」

Martin提醒,這些優惠要盡快把握。

