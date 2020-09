林鄭指香港無三權分立 以行政長官為核心向中央負責

【有線新聞】

香港行政長官林鄭月娥表示,完全支持教育局局長楊潤雄指香港無三權分立的說法,她說香港是行政主導,三權互相配合,由行政長官為核心向中央負責,部分人認知有限或故意誤導,她要撥亂反正,正確說話是要有膽量說出來。

林鄭月娥說:「香港沒有三權分立,所以我完全支持教育局局長的説法。」

先由教育局局長楊潤雄解釋出版社為何要修改教科書,再到行政長官拿著基本法叫大家了解香港的憲制秩序,說三權是互相配合,同時互相制衡,但最終都是行政主導,向中央負責。

林鄭月娥說:「基本法12條亦清楚說明香港特別行政區和中央人民政府的關係,是香港特別行政區直轄於中央人民政府的關係。這種享有的行政權、立法權、司法權並不是跟中央分權的憲制制度。我們享有的權是來自中央授權給香港的。在這個制度內,究竟誰是核心?就是一個行政主導的架構,而行政主導核心就是行政長官。最終這三個機關透過哪個機關或誰人向中央人民政府負責?就是行政長官。」

她指司法機關當然是獨立,但行政主導下都受制衡,包括法官由特首委任。林鄭月娥說:「我不想怪責誰人說得不清楚,司法界人士常說的(三權分立)是指分工,過往為何時常出現不清楚、有爭拗?可能有錯誤理解。錯誤理解由於我們宣傳教育不足,或由於部分人士認知有限,或由於有人故意誤導、製造矛盾,種種原因也有。但從今天開始或本屆政府開始,我們很重視正本清源、撥亂反正,正確說話是要有膽量說出來。」

