「光復香港 時代革命」巨型雕塑在自由雕塑公園揭幕（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

華裔藝術家兼南加州自由雕塑公園的創辦人陳維明,為紀念「光復香港 時代革命」而創作的巨型雕塑,週末在自由雕塑公園舉行揭幕儀式。

藝術家陳維明說:「香港的年輕人,他們用血汗,用淚水鑄造的這段歷史,我們在這塊自由神奇的土地上,讓它永久的定格在這裡。」

去年為紀念六四事件30週年,陳維明在南加州接近拉斯維加斯的沙漠,買了這塊地用來做自由雕塑公園,上週末,這個最新的巨型雕塑舉行落成的儀式。

來自南加州和北加州以及其他州的人士總共幾百人參加,其中包括知名的民運人士。

民運人士黃軍濤說:「今天我站在這裡非常激動,我為中國民主運動奮鬥了44年,44年中我曾經有幾個歷史的關頭,我站在天安門廣場,1976年、1989年,今天我彷彿再次感到歷史的轉折點。」

美國香港民主委員會組織總監朱牧民說:「我在此警告大家來到此地,你有可能名列下一輪香港國安法之下的逃犯名單,正如我一個月前醒來時,發現我的名字在被通緝名單,因為我為香港民主自由發聲,在美國這裡,可是我們不會因此而害怕,不會因此保持沉默。」

前「學苑」總編輯梁繼文說:「我感謝陳維明老師製作了這個雕塑,去紀念這個時代革命。」

記者兼前時事評論員說:「我感覺很受鼓舞,因為這是第一次在美國有個紀念香港人抗爭的雕塑在美國落成。」

北加州香港會的核心成員也開車到南加出席開幕禮。

北加州香港會核心成員陳國禧說:「這個雕塑將進行中的時刻,用藝術的形式表達出來,我想對於香港參與的民眾是很大的鼓勵,希望香港人對政府的不滿,或者對於政府的政策的不滿,在現在國安法定高壓之下,用創意的方式來表達自己的方法來延續這精神。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。