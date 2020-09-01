搵屋住：Fremont全新可負擔鎮屋出售（視頻）

September 1, 2020 專題報導, 搵屋住
(City of Fremont / Star Realty)

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣Fremont有兩個全新的可負擔鎮屋Townhouse出售，售價均少於50萬，適合在Fremont居住，或者工作的民眾申請。

這兩個可負擔鎮屋都位於Fremont市的北面，兩個鎮屋都是今年新落成，方便出入880公路和84號公路。

位於3810 Pioneer Terrace的是三睡房三浴室鎮屋，面積有1,634平方英呎，有兩個車位的車房，售價約49萬元。

另外一間鎮屋位於34900 Machado Common，是兩睡房三浴室，面積有1,441平方英呎，有一個車位的車房，兩間鎮屋的HOA每月管理費都為237元。

申請人家庭必須在Fremont居住或工作，家庭人數必須是2至5人，申請人家庭年收入有限制，兩人家庭最高為104,885元，三人家庭不得超過118,030元。

申請人必須為首次置業人士，並在市府批准的房屋貸款機構獲得預審批。

申請截止日期為9月11日，詳情請瀏覽以下網站：

3810 Pioneer Terrace flyer: https://www.fremont.gov/DocumentCenter/View/45689/3810-Pioneer-Terrace-Flyer

34900 Machado Common flyer: https://www.fremont.gov/DocumentCenter/View/45688/34900-Machado-Common-Flyer

市府網站: http://www.fremont.gov/list.aspx?MID=1432

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