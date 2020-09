搵屋住：Fremont全新可負擔鎮屋出售（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣Fremont有兩個全新的可負擔鎮屋Townhouse出售,售價均少於50萬,適合在Fremont居住,或者工作的民眾申請。

這兩個可負擔鎮屋都位於Fremont市的北面,兩個鎮屋都是今年新落成,方便出入880公路和84號公路。

位於3810 Pioneer Terrace的是三睡房三浴室鎮屋,面積有1,634平方英呎,有兩個車位的車房,售價約49萬元。

另外一間鎮屋位於34900 Machado Common,是兩睡房三浴室,面積有1,441平方英呎,有一個車位的車房,兩間鎮屋的HOA每月管理費都為237元。

申請人家庭必須在Fremont居住或工作,家庭人數必須是2至5人,申請人家庭年收入有限制,兩人家庭最高為104,885元,三人家庭不得超過118,030元。

申請人必須為首次置業人士,並在市府批准的房屋貸款機構獲得預審批。

申請截止日期為9月11日,詳情請瀏覽以下網站:

3810 Pioneer Terrace flyer: https://www.fremont.gov/DocumentCenter/View/45689/3810-Pioneer-Terrace-Flyer

34900 Machado Common flyer: https://www.fremont.gov/DocumentCenter/View/45688/34900-Machado-Common-Flyer

市府網站: http://www.fremont.gov/list.aspx?MID=1432

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。