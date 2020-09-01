警員旺角驅散期間撞跌孕婦 丈夫斥警方完全失控

【有線新聞】

周一是香港8.31事件一周年，警方到旺角驅散期間撞跌一個孕婦，香港行政長官林鄭月娥表示關注，不希望事件再發生，說警方會檢討。孕婦的丈夫被捕，他獲釋後批評警方失控，孕婦下午已經出院。

孕婦的丈夫被警方以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕，通宵扣查後傍晚獲釋。他本身在先達賣手機，放工與太太一起離開。孕婦的丈夫馮先生說：「防暴完全失控，不理會你說甚麼，不理會你死活，恰巧不幸經過那個位，碰著，躲避不了。放工必經之路，走過對面打算乘車走。」

「你（電筒）照夠沒有？我與我太太過馬路而已。」

事發在星期一晚十時許，他與太太行經亞皆老街。

「（戴回口罩）我口罩被你扯爛了，如何戴？（盡快離開）」

「我保護著我太太，他刻意撞的。他刻意撞的，你看著孕婦嘛。」

行到一半，他不滿指罵，大約一分鐘後，多名警員行到他後面。警員拉著他，混亂間孕婦倒地，慢鏡看多一次，警員的右手跨過孕婦的頭部，扯著男人衫袖，警員手臂撞到孕婦後頸，孕婦跌低，男人被箍頸帶走，之後警員施放胡椒噴霧，孕婦、丈夫都被噴中。

孕婦不適坐在地上，警員要洗眼，救護車之後將孕婦送院。據了解，她懷孕七個月，母子平安、情況穩定。

林鄭月娥指關注事件：「有一位孕婦在太子站一帶的執法工作中產生了不適，警方已經表示關注，我亦表示關注，亦不希望事件再發生。在執法過程中，有不願意見到的事發生了，我們都要事後評估檢討，看看往後可否在這方面做好。」

警方向孕婦表示慰問，說當時是拉開她及後才發現她是孕婦，重看片段，孕婦的丈夫被捕前，向警方大叫過太太是孕婦，拘捕期間，現場有人大叫是孕婦。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。