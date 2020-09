警員旺角驅散期間撞跌孕婦 丈夫斥警方完全失控

【有線新聞】

周一是香港8.31事件一周年,警方到旺角驅散期間撞跌一個孕婦,香港行政長官林鄭月娥表示關注,不希望事件再發生,說警方會檢討。孕婦的丈夫被捕,他獲釋後批評警方失控,孕婦下午已經出院。

孕婦的丈夫被警方以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕,通宵扣查後傍晚獲釋。他本身在先達賣手機,放工與太太一起離開。孕婦的丈夫馮先生說:「防暴完全失控,不理會你說甚麼,不理會你死活,恰巧不幸經過那個位,碰著,躲避不了。放工必經之路,走過對面打算乘車走。」

「你(電筒)照夠沒有?我與我太太過馬路而已。」

事發在星期一晚十時許,他與太太行經亞皆老街。

「(戴回口罩)我口罩被你扯爛了,如何戴?(盡快離開)」

「我保護著我太太,他刻意撞的。他刻意撞的,你看著孕婦嘛。」

行到一半,他不滿指罵,大約一分鐘後,多名警員行到他後面。警員拉著他,混亂間孕婦倒地,慢鏡看多一次,警員的右手跨過孕婦的頭部,扯著男人衫袖,警員手臂撞到孕婦後頸,孕婦跌低,男人被箍頸帶走,之後警員施放胡椒噴霧,孕婦、丈夫都被噴中。

孕婦不適坐在地上,警員要洗眼,救護車之後將孕婦送院。據了解,她懷孕七個月,母子平安、情況穩定。

林鄭月娥指關注事件:「有一位孕婦在太子站一帶的執法工作中產生了不適,警方已經表示關注,我亦表示關注,亦不希望事件再發生。在執法過程中,有不願意見到的事發生了,我們都要事後評估檢討,看看往後可否在這方面做好。」

警方向孕婦表示慰問,說當時是拉開她及後才發現她是孕婦,重看片段,孕婦的丈夫被捕前,向警方大叫過太太是孕婦,拘捕期間,現場有人大叫是孕婦。

