營養師提供小貼士為子女準備營養午餐點心

【KTSF 萬若全報導】

學校已經開學，不論家中的小孩，是要親自到學校上學，或是在家中網上上課，有健康的點心和午餐都一樣重要，營養師可以為大家提供一些小貼士。

做家長的，都想為子女提供健康飲食，不過，其實也並非那麼容易，尤其是當小朋友開學後。

亞特蘭大兒童保健Strong4Life計劃註冊營養師Katherine Shary說：「適當的飲食影響我們的感覺，影響我們情緒影響我們腦袋，所以若我們不為我們身體加油，我們便可能好好運作。」

Katherine Shary是亞特蘭大兒童保健Strong4Life計劃的註冊營養師，她說小孩子每天最好有三餐正餐和兩至三次點心。

點心應該包括兩種食物組，例如是乳酪加幾塊餅乾，鷹嘴豆泥加蔬菜，或者Pita口袋麵包，芝士加水果，或者吐司塗抹花生醬，或者加香蕉。

至於午餐，只要有一半分量是蔬菜，或者水果就會很健康。

Shary說：「豆加芝士蔬菜墨西哥餡餅，冷食暖食都美味，火雞芝士卷，加墨西哥薄餅，火雞芝士再加一個蘋果，就是均衡營養的一餐，有水果有蛋白質和全麥。」

只要預先計劃和做一些準備功夫，為子女提供健康有趣的食物，其實可以很簡單。

Shary說：「預先一天清洗好一些雜莓，青瓜和燈籠椒，可以隨時加進正餐，也可以加到整天要吃的小吃。」

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