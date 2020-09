營養師提供小貼士為子女準備營養午餐點心

【KTSF 萬若全報導】

學校已經開學,不論家中的小孩,是要親自到學校上學,或是在家中網上上課,有健康的點心和午餐都一樣重要,營養師可以為大家提供一些小貼士。

做家長的,都想為子女提供健康飲食,不過,其實也並非那麼容易,尤其是當小朋友開學後。

亞特蘭大兒童保健Strong4Life計劃註冊營養師Katherine Shary說:「適當的飲食影響我們的感覺,影響我們情緒影響我們腦袋,所以若我們不為我們身體加油,我們便可能好好運作。」

Katherine Shary是亞特蘭大兒童保健Strong4Life計劃的註冊營養師,她說小孩子每天最好有三餐正餐和兩至三次點心。

點心應該包括兩種食物組,例如是乳酪加幾塊餅乾,鷹嘴豆泥加蔬菜,或者Pita口袋麵包,芝士加水果,或者吐司塗抹花生醬,或者加香蕉。

至於午餐,只要有一半分量是蔬菜,或者水果就會很健康。

Shary說:「豆加芝士蔬菜墨西哥餡餅,冷食暖食都美味,火雞芝士卷,加墨西哥薄餅,火雞芝士再加一個蘋果,就是均衡營養的一餐,有水果有蛋白質和全麥。」

只要預先計劃和做一些準備功夫,為子女提供健康有趣的食物,其實可以很簡單。

Shary說:「預先一天清洗好一些雜莓,青瓜和燈籠椒,可以隨時加進正餐,也可以加到整天要吃的小吃。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。