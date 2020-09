【KTSF】

東灣Fremont聯合校區周二表示,再有更多學校接獲炸彈恐嚇,警方表示並不可信。

Fremont聯合校區上周有13間學校接獲炸彈恐嚇,至周二早上,再有10間學校接獲類似的恐嚇,恐嚇是透過電郵發出。

校監CJ Cammack稱,目前所有學生都在家上課,因此沒有學生身處學校,而周二也沒有教學受影響。

警方已巡查接獲炸彈恐嚇的學校,查詢詳情,請瀏覽:https://www.fremont.k12.ca.us/pf4/cms2/news_themed_display?id=1598949722088

