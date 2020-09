【KTSF】

法國的香檳一如其它行業,受到新冠肺炎嚴重打擊,需求大幅滑落,生產商用限制收成減少供應,保持高昂價格。

這是香檳的收穫季節,但今年香檳酒業界委員會宣布,每公頃只會收割8千公斤的香檳葡萄,這和去年的超過一萬公斤有明顯分別,業界組織每年都會限制收割的數目,但從未試過限得這麼低。

香檳委員會指出,和去年同期比較,香檳酒今年上半年賣少了5千萬瓶,過量的香檳會影響整個地區。

有香檳商人指出,民眾覺得香檳是高尚產品,因此貴價香檳才是好香檳,而世界上的豪華香檳酒,只可以在這個地區生產,製作的工序很多,也需要時間,成本很高,而減產可以協助這個地區和這個產品渡過這次疫情的難關。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。