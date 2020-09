加州議會通過新型肺炎租客救濟法案

【KTSF 江良慧報導】

周一是加州議會本立法年度最後一天,州議員要在周一內就一些重要和受爭議的法案表決,其中一項是在上星期五才提出的折衷法案AB3088,周一下午先在州參議院獲得通過,州眾議院隨即在傍晚展開討論最終通過。

現時在加州,業主不能迫遷因為新型肺炎疫情而不能交租的租客,不過有關禁令在周二晚午夜屆滿,為了保障這些租客不會被迫遷,州長紐森和州議員在上週五提出一項折衷法案AB3088,2020年新型肺炎租客救濟法案。

根據這項法案,在疫情頭6個月沒有交租的租客,不會被迫遷的保障,將可以持續多5個月,到明年1月31日,不過租客要填寫文件,證明自己是受到疫情影響,而且從9月開始,也要支付至少4分1的租金,所有欠租日後都一定要清還。

業主可以從明年3月開始到小額錢債法庭追討欠租,不過,一些與欠租無關的迫遷,例如是違反租約條款等的迫遷,就可以在現行禁令在9月2日失效後繼續。

AB3088法案取代了州眾議員邱信福原來提出的AB1436法案,該法案建議,一切與疫情有關的欠租的迫遷,要押後到明年4月1日,或者是緊急狀態終結後90天才可以實行,租客團體說法案可以避免大批租客被迫遷,但業主就說法案等同讓租客免租。

