加州議會通過新型肺炎租客救濟法案

【KTSF 江良慧報導】

周一是加州議會本立法年度最後一天，州議員要在周一內就一些重要和受爭議的法案表決，其中一項是在上星期五才提出的折衷法案AB3088，周一下午先在州參議院獲得通過，州眾議院隨即在傍晚展開討論最終通過。

現時在加州，業主不能迫遷因為新型肺炎疫情而不能交租的租客，不過有關禁令在周二晚午夜屆滿，為了保障這些租客不會被迫遷，州長紐森和州議員在上週五提出一項折衷法案AB3088，2020年新型肺炎租客救濟法案。

根據這項法案，在疫情頭6個月沒有交租的租客，不會被迫遷的保障，將可以持續多5個月，到明年1月31日，不過租客要填寫文件，證明自己是受到疫情影響，而且從9月開始，也要支付至少4分1的租金，所有欠租日後都一定要清還。

業主可以從明年3月開始到小額錢債法庭追討欠租，不過，一些與欠租無關的迫遷，例如是違反租約條款等的迫遷，就可以在現行禁令在9月2日失效後繼續。

AB3088法案取代了州眾議員邱信福原來提出的AB1436法案，該法案建議，一切與疫情有關的欠租的迫遷，要押後到明年4月1日，或者是緊急狀態終結後90天才可以實行，租客團體說法案可以避免大批租客被迫遷，但業主就說法案等同讓租客免租。

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