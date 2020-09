再有非裔男子被警擊斃 逾百人示威抗議

【KTSF】

洛杉磯縣警周一下午槍殺一名非裔男子,他當時正在踏單車,涉嫌違反交通條例被警員截停,男子在逃跑期間被指曾拳擊警員,跌下的一堆物品包括一枝手槍,案件觸發南洛杉磯地區有逾百人聚集示威,抗議警暴。

縣警發言人接受洛杉磯時報訪問時稱,兩名縣警當時截停該名正在踏單車的非裔男子,男子見狀下車奔跑逃離現場,當縣警追上時,男子拳擊其中一名縣警,手上的一堆衣物掉在地上,縣警看到裏面有一枝手槍,於是開槍。

警方強調男子曾襲警,而且有手槍。

不過有居民卻質疑警方的做法,因為男子當時手上並沒有手槍,如果手槍掉在地上,這代表他手上沒有武器。

警方尚未公布死者的身分,但死者家人已證實,他名叫Dijon Kizzee,現年29歲。

而在這宗案件發生前,美國多地早已因為威斯康辛州發生的警員槍傷非裔案而爆發連串示威,在這宗案件中,非裔男子Jacob Blake被警員從後開槍,導致下半身癱瘓。

