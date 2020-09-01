捷克參議院議長維斯特奇爾到台灣立法院演說

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訪台的捷克參議院議長維斯特奇爾到立法院演說，借用已故美國總統甘迺迪名句「我是柏林人」，用中文說「我是台灣人」，以示對台灣的支持。

維斯特奇爾一行早上到立法院，院長游錫堃親自迎接。過往到訪立法院的外國國會議長，所屬國家全都與台灣有外交關係。寫下歷史的維斯特奇爾，獲頒授外交一等榮譽獎章。

其演辭提及民主制度與法律，稱法律應保護追求民主自由的人，而非限制人民思考行動、對自由的渴望，法律反映立法者希望社會如何運作，民主制度下是民主運作，極權主義下是極權運作，因而須捍衛民主原則。

演說尾段，維斯特奇爾借用已故美國總統甘迺迪名句「我是柏林人」，以相同方式表達對台灣的支持，雙方官員之後共晉午宴，下午到宜蘭欣賞傳統藝術。

維斯特奇爾再次解釋訪問目的，其中之一是要確保捷克主權與獨立性，稱在民主世界不應聽從其他國家，尤其非民主國家的命令，又指捷克有其理解「一個中國」政策的方式，按其理解，訪台不違反「一中」，強調不反對中國，希望與對方有良好平等的互利關係，就如捷克與台灣一樣，又稱期望與台灣，在政治、議會層面開展合作。

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