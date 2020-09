捷克參議院議長維斯特奇爾到台灣立法院演說

【有線新聞】

訪台的捷克參議院議長維斯特奇爾到立法院演說,借用已故美國總統甘迺迪名句「我是柏林人」,用中文說「我是台灣人」,以示對台灣的支持。

維斯特奇爾一行早上到立法院,院長游錫堃親自迎接。過往到訪立法院的外國國會議長,所屬國家全都與台灣有外交關係。寫下歷史的維斯特奇爾,獲頒授外交一等榮譽獎章。

其演辭提及民主制度與法律,稱法律應保護追求民主自由的人,而非限制人民思考行動、對自由的渴望,法律反映立法者希望社會如何運作,民主制度下是民主運作,極權主義下是極權運作,因而須捍衛民主原則。

演說尾段,維斯特奇爾借用已故美國總統甘迺迪名句「我是柏林人」,以相同方式表達對台灣的支持,雙方官員之後共晉午宴,下午到宜蘭欣賞傳統藝術。

維斯特奇爾再次解釋訪問目的,其中之一是要確保捷克主權與獨立性,稱在民主世界不應聽從其他國家,尤其非民主國家的命令,又指捷克有其理解「一個中國」政策的方式,按其理解,訪台不違反「一中」,強調不反對中國,希望與對方有良好平等的互利關係,就如捷克與台灣一樣,又稱期望與台灣,在政治、議會層面開展合作。

