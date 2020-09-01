加州新冠病毒確診人數破70萬 當局呼籲勞工節勿群聚

【KTSF 萬若全報導】

加州新冠病毒確診人數突破70萬，但是每天確診及住院人數都持續呈現下降的趨勢，隨著勞工節長周末假期到來，官員呼籲民眾不要大意，把過去努力的心血付諸流水。

截至周一加州共有707,797確診病例，13,018人死亡，然而過去一個星期，新病例下降14%，住院率下降24%，是個令人振奮的好消息。

隨著勞工節長周末假期即將來臨，被問到是否應該關閉海灘，防止人潮，加州衛生部長Mark Ghaly說，每個縣已經都有嚴格的防疫措施，他不想越俎代庖，但他也提出不要群聚，室外比室內安全，出外戴口罩的建議，但是有症狀的民眾應該留在家裡。

Ghaly說：「如果因為決定關閉海灘，導致室內的聚會增加，我們知道更容易傳播病毒，我們鼓勵民眾出門，保持呼吸，但口罩不離口，戶外是比室內安全。」

Ghaly也提到，周一開始實施的4級彩色疫情評級系統，依序是最嚴重的紫色、紅色、橙色，到最輕的黃色，該流程用於決定商業的重啟，加州依靠兩個指標，來確定縣屬於哪個級別，包括新增病例及陽性確診比率。

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