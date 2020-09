加州新冠病毒確診人數破70萬 當局呼籲勞工節勿群聚

【KTSF 萬若全報導】

加州新冠病毒確診人數突破70萬,但是每天確診及住院人數都持續呈現下降的趨勢,隨著勞工節長周末假期到來,官員呼籲民眾不要大意,把過去努力的心血付諸流水。

截至周一加州共有707,797確診病例,13,018人死亡,然而過去一個星期,新病例下降14%,住院率下降24%,是個令人振奮的好消息。

隨著勞工節長周末假期即將來臨,被問到是否應該關閉海灘,防止人潮,加州衛生部長Mark Ghaly說,每個縣已經都有嚴格的防疫措施,他不想越俎代庖,但他也提出不要群聚,室外比室內安全,出外戴口罩的建議,但是有症狀的民眾應該留在家裡。

Ghaly說:「如果因為決定關閉海灘,導致室內的聚會增加,我們知道更容易傳播病毒,我們鼓勵民眾出門,保持呼吸,但口罩不離口,戶外是比室內安全。」

Ghaly也提到,周一開始實施的4級彩色疫情評級系統,依序是最嚴重的紫色、紅色、橙色,到最輕的黃色,該流程用於決定商業的重啟,加州依靠兩個指標,來確定縣屬於哪個級別,包括新增病例及陽性確診比率。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。