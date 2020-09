【KTSF】

隨著加州的疫情逐漸穩定下來,州政府的新疫情評級系統周一實施,灣區多個縣,包括San Mateo縣、Santa Clara縣及Sonoma縣等,周一起容許購物中心及髮型屋有限度重開。

San Mateo縣、Santa Clara縣及Sonoma縣在州府新推出的疫情評級系統中,仍然屬於最嚴重的紫色等級。

根據新的評級系統,紫色級別的所有縣市周一起,可以重新讓理髮店在室內營業,購物中心及零售業周一都重開,不過入內人數要不多於總容量的25%,所有人,包括剪髮的人,都必須要戴上口罩,不過,重開與否最終決定視乎各縣市,舊金山就選擇暫不跟從。

除此之外,大部份室內進行的非必要商業都禁止進行,包括餐廳堂食、健身室、修甲店、戲院、禮拜場所等。

