【KTSF】

美國三大航空公司相繼宣布將取消更改機票的罰款,希望吸引更多旅客願意恢復搭乘飛機。

繼聯合航空(United Airlines)之後,Delta達美航空和AA美國航空周一也宣布取消絕大多數的更改機票罰款,這也宣告全美三大航空公司目前的政策,都允許旅客可以免費改機票。

加上第四大航空西南航空原本就不收改機票的罰款,使得旅客出行可以有更大的彈性。

航空公司高層表示,此舉是為了順應民意,知道在疫情大流行期間,行程充滿許多不確定因素,並期待政策的放寬,能吸引更多旅客回流,更願意搭飛機出行。

