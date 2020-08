【KTSF】

據John Hopkins大學公布的最新數字,美國感染新型肺炎的確診人數已超過600萬人,造成全美逾183,000人死亡。

聯邦疾控中心(CDC)估計,至9月19日,美國將累計逾20萬人死於新型肺炎。

而在舊金山灣區,多縣開始逐步放寬限制措施,容許更多從事個人護理的商戶可以在戶外營業。

另外,灣區大多數縣的室內購物中心也可以重開,目前只有舊金山和Alameda縣除外。

