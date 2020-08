美國情報總監稱不再親身向國會匯報大選安全事宜

【有線新聞】

美國國家情報總監突然知會國會,不會再親身出席簡報涉及11月大選的安全事宜,改以書面形式交代。民主黨批評做法令國會無法充份掌握外國干預的資料。

距離美國11月大選還有約10個星期,中國與俄羅斯日前被情報機關點名,試圖干預結果,引來安全疑慮。

但國家情報總監辦公室突然去信參眾兩院情報委員會,指總監拉特克利夫不再親身出席聽證會簡報涉及大選的安全事宜,改以書面形式報告。

信中稱此舉是防止敏感情報被不當洩漏或誤用,同時確保資料不會遭誤解和政治化。

特朗普總統同意這樣做,指拉特克利夫上次到國會委員會匯報後,就出現資料洩漏。

特朗普說:「有人洩漏資料,更糟糕的是,他們洩漏的資料有誤。拉特克利夫感到厭煩,所以希望以另一形式報告。」

拉特克利夫原定9月17日出席眾議院情報委員會聽證會,房間已預留,但突然取消,惹來民主黨抨擊。

眾議員議長佩洛西和眾議院情報委員會主席希夫,指責情報總監違背知會國會的責任,損害公眾知情權。在選舉透明度尤其重要之際,特朗普政府扣起大選相關資料,行為可恥。

民主黨總統候選人拜登批評,國家情報總監辦公室只為維護特朗普個人利益。

輿論認為拉特克利夫不親身出席簡報,令議員無法追問細節,如情報的來源和如何得出結論等。國家情報總監辦公室強調,其他情報機關仍繼續向國會親身匯報。

