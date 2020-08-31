美國情報總監稱不再親身向國會匯報大選安全事宜

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美國國家情報總監突然知會國會，不會再親身出席簡報涉及11月大選的安全事宜，改以書面形式交代。民主黨批評做法令國會無法充份掌握外國干預的資料。

距離美國11月大選還有約10個星期，中國與俄羅斯日前被情報機關點名，試圖干預結果，引來安全疑慮。

但國家情報總監辦公室突然去信參眾兩院情報委員會，指總監拉特克利夫不再親身出席聽證會簡報涉及大選的安全事宜，改以書面形式報告。

信中稱此舉是防止敏感情報被不當洩漏或誤用，同時確保資料不會遭誤解和政治化。

特朗普總統同意這樣做，指拉特克利夫上次到國會委員會匯報後，就出現資料洩漏。

特朗普說：「有人洩漏資料，更糟糕的是，他們洩漏的資料有誤。拉特克利夫感到厭煩，所以希望以另一形式報告。」

拉特克利夫原定9月17日出席眾議院情報委員會聽證會，房間已預留，但突然取消，惹來民主黨抨擊。

眾議員議長佩洛西和眾議院情報委員會主席希夫，指責情報總監違背知會國會的責任，損害公眾知情權。在選舉透明度尤其重要之際，特朗普政府扣起大選相關資料，行為可恥。

民主黨總統候選人拜登批評，國家情報總監辦公室只為維護特朗普個人利益。

輿論認為拉特克利夫不親身出席簡報，令議員無法追問細節，如情報的來源和如何得出結論等。國家情報總監辦公室強調，其他情報機關仍繼續向國會親身匯報。

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