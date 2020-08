人口普查宣傳巴士在舊金山6個社區巡遊（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

人口普查還有大約一個月就完結,宣傳人口普查的巴士,周五在舊金山6個社區巡遊,鼓勵市民把握最後一個月填好人口普查。

兩輛宣傳人口普查的巴士,周五分別走遍田德隆區、訪谷區、灣景區及Mission等,最後一站來到華埠,這些都是主動回應率最低的社區。

安老自助處行政總裁鍾月娟(Anni Chung)說:「又有人口普查告示板,然後又有我們這兩架大巴士,希望大家醒覺,如果我未填人口普查表,要立即快點去填好。」

根據市府的數據顯示,舊金山10年前人口普查的主動回應率大約是68%,截至周五,舊金山的比率大約是63%,華埠的更不足55%。

鍾月娟表示,她的職員每個星期六都在華埠擺攤位,幫助市民填寫人口普查,而為了鼓勵大家積極參與,每日首100名填寫的市民都會獲得25元的禮品卡。

鍾月娟說:「有關人口普查員,我看到其他區如果主動回應率是65%,人口普查員是差不多可以加10%,這就是我們的小小的後路,如果舊金山總括來說是63%,透過人口普查員可以加到73%,我們已經叫完成點算。」

社區青年中心行政主任溫靜婷(Sarah Wan)說:「我們都是為了很多青少年,還有父母及家庭去服務,所以為了我們的下一代,我們一定要每個人都要填人口普查,我們要做好榜樣,讓下一代知道這對他們有多重要。」

人口普查的巡遊巴士周六由San Mateo縣去到聖地牙哥,而人口普查的完結日期由原本的10月31日,突然縮到9月30日。

人口普查局表示,這樣做是為了有更多時間在年底限期之前完成人口普查的數據處理。

