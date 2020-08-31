人口普查宣傳巴士在舊金山6個社區巡遊（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

人口普查還有大約一個月就完結，宣傳人口普查的巴士，周五在舊金山6個社區巡遊，鼓勵市民把握最後一個月填好人口普查。

兩輛宣傳人口普查的巴士，周五分別走遍田德隆區、訪谷區、灣景區及Mission等，最後一站來到華埠，這些都是主動回應率最低的社區。

安老自助處行政總裁鍾月娟（Anni Chung）說：「又有人口普查告示板，然後又有我們這兩架大巴士，希望大家醒覺，如果我未填人口普查表，要立即快點去填好。」

根據市府的數據顯示，舊金山10年前人口普查的主動回應率大約是68%，截至周五，舊金山的比率大約是63%，華埠的更不足55%。

鍾月娟表示，她的職員每個星期六都在華埠擺攤位，幫助市民填寫人口普查，而為了鼓勵大家積極參與，每日首100名填寫的市民都會獲得25元的禮品卡。

鍾月娟說：「有關人口普查員，我看到其他區如果主動回應率是65%，人口普查員是差不多可以加10%，這就是我們的小小的後路，如果舊金山總括來說是63%，透過人口普查員可以加到73%，我們已經叫完成點算。」

社區青年中心行政主任溫靜婷（Sarah Wan）說：「我們都是為了很多青少年，還有父母及家庭去服務，所以為了我們的下一代，我們一定要每個人都要填人口普查，我們要做好榜樣，讓下一代知道這對他們有多重要。」

人口普查的巡遊巴士周六由San Mateo縣去到聖地牙哥，而人口普查的完結日期由原本的10月31日，突然縮到9月30日。

人口普查局表示，這樣做是為了有更多時間在年底限期之前完成人口普查的數據處理。

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