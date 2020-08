【KTSF】

舊金山周日下午發生兩宗槍擊案,兩名男子受傷。

第一宗槍擊案在Park Merced區發生,地點在Gonzalez Drive 100號路段,中午1時許,一名婦人槍擊一名44歲男子,後者送院治療,沒有性命危險。

開槍婦人成功逃離現場,目前仍下落不明。

第二宗槍擊案在下午2時左右發生,地點在Lower Haight區Laguna夾Waller街。

一名21歲男子與人爭執後被槍擊,沒有生命危險,警方指疑犯是一名十來20歲的青年,目前仍然在逃。

