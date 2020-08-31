紅木城附近發生企圖搶劫案 警方追緝疑犯

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中半島紅木城未設市地區周日晚發生一宗企圖搶劫案，San Mateo縣警正在追緝疑犯。

周曰晚9時40分左右，縣警局接報指，介乎William Ave與Middlefield路之間的4大街200號路段發生企圖搶劫案。

19歲受害人對警方稱，她當時沿4大街步行，疑犯從後趨近，手持利刀，要求她交出車匙。

受害人見狀立即奔向公寓大廈，並致電報警，疑犯沒有尾隨。

警員到場後並沒找到疑犯，他被指是一名拉美裔男子，年約18至20歲，身高約5呎7吋，體重約170磅，身穿全黑衣物，頭戴黑白色臉部遮蓋物。

任何人如能提供消息，請聯絡San Mateo縣警局，匿名報案熱線：(800) 547-2700。

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