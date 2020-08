紅木城附近發生企圖搶劫案 警方追緝疑犯

【KTSF】

中半島紅木城未設市地區周日晚發生一宗企圖搶劫案,San Mateo縣警正在追緝疑犯。

周曰晚9時40分左右,縣警局接報指,介乎William Ave與Middlefield路之間的4大街200號路段發生企圖搶劫案。

19歲受害人對警方稱,她當時沿4大街步行,疑犯從後趨近,手持利刀,要求她交出車匙。

受害人見狀立即奔向公寓大廈,並致電報警,疑犯沒有尾隨。

警員到場後並沒找到疑犯,他被指是一名拉美裔男子,年約18至20歲,身高約5呎7吋,體重約170磅,身穿全黑衣物,頭戴黑白色臉部遮蓋物。

任何人如能提供消息,請聯絡San Mateo縣警局,匿名報案熱線:(800) 547-2700。

