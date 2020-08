加州15號提案建議改變工商物業稅估值方式（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州在11月的選舉有12項州提案,其中一項是跟物業稅有關的15號提案。

加州15號提案是一項建議修改州憲法的提案,建議改變商業和工業房產的物業稅估值方式,來提高公立學校、社區大學和社區服務的經費來源。

根據加州現行規定,物業稅的計算是基於購買時的成交價格為估值的基礎,首先課徵1.1%的物業稅,之後每年按照通貨膨脹,但不超過2%上限的比例調漲。

加州15號提案針對的是價值300萬元以上的商用及工業用物業,包括土地和建築等,建議在估值物業稅時改以市價作為計算基礎。

根據選民手冊的財務分析,此舉將為加州每年新增65億元到115億元稅收,將為K-12年級公立學校、社區大學還有地方政府的社區服務增加經費來源。

提案豁免了價值在300萬元以下的商用和工業用物業,仍照現行規定徵稅,至於居民住宅和農業用途的物業則完全不受提案影響。

15號提案建議從2022年開始漸進實施,員工等於或少於50人的商業,延遲到2025年才實施,屆時新增的稅收,每年將達到80億到125億元。

支持陣營認為,加州每年都給予有錢企業數十億元的稅務減免,這些錢本來可以用在處理不平等、貧窮、失業、住房、無家可歸以及學校經費不足等問題。

支持者稱,15號提案有助堵塞物業稅優惠企業的漏洞,提案也建議豁免小商業經營生意的家具和設備等物品的動產稅,並且將數十億元投資在學校和地方社區。

不過反對陣營則警告,如果15號提案通過,下一步就會針對住宅物業稅來推翻加州13號提案,也就是對物業稅設置2%漲幅上限的規定。

反對者認為,15號提案將導致全加州人要支付有史以來最大的物業稅上漲,因為這些錢會轉嫁到加州的小商業,導致店租的上漲,進而影響價格的上漲,尤其民生必需品的漲價,衝擊最大的會是低收入家庭。

另外,反對者又質疑15號提案誤導,號稱稅收會多數用在學校經費,但實際上近七成的稅收並非用在學校。

根據選民手冊上的立法分析,新增的稅收,60%會分配給各縣市地方政府,其餘的40%則是分配給學校和社區大學,各校分配到的金額則根據該校學生人數決定。

