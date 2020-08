【有線新聞】

俄勒岡州波特蘭市示威衝突中有人中槍死亡事件,特朗普總統與波特蘭市市長互相指責對方要為事件負責。

報道指中槍倒地的男子戴著印有當地極右組織徽章的帽子,有目擊者稱他向旁邊的人噴刺激性噴劑,之後就中槍。

事發在當地周六晚,波特蘭市的反種族歧視、反警暴示威已經持續逾3個月,大批特朗普支持者當晚亦發起巡遊,期間雙方爆發衝突。

波特蘭市市長惠勒批評特朗普加劇對立和暴力,導致悲劇,特朗普反指對方未有行動,揚言會派出國民警衛隊。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。