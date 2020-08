奧克蘭發生反警暴示威 聖荷西市長寓所被塗鴉

【KTSF】

因威斯康辛州警方向非裔男子Jacob Blake背後開槍,觸發全美新一輪抗議警暴的示威,東灣奧克蘭(屋崙)周六晚有示威者向警方丟水瓶等,多人被捕,而南灣聖荷西市長寓所,以及市政府則遭塗鴉破壞。

東灣奧克蘭警方在Twitter上公布,示威者向警方丟水瓶,以及用綠色雷射光對準警員的畫面,事發在580高速公路附近,Grand Avenue以及Mandana Boulevard路段,警方並指示威者還丟石頭,並且使用盾牌當武器。

星期六晚間已有6人被捕,前一天晚上則已有十幾人被捕,其中一人因襲擊警員已被關押。

示威期間,有超過兩百名人沿街遊行,群眾並一度擋住Broadway和14街的十字路口交通。

南灣聖荷西市長Sam Liccardo的住所也成為示威者的目標,上週五晚間,一群人在市長家門外,焚燒旗幟塗鴉破壞,噴上Jacob Blake、BLM等字樣。

事後有鄰居現身幫忙清除塗鴉,市長表示感謝,聖荷西市政府同一天上週五晚間也遭破壞,警方已逮捕嫌犯,正在調查兩起事件是否有關聯。

