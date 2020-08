【有線新聞】

香港831太子站事件一周年,晚上警方多次舉藍旗驅散站外人群,又一度舉紫旗,指叫口號的人違反國安法,至少5人違反限聚令被票控。

中午開始陸續有人到太子站獻花,被警方阻止,清走站外擺放的鮮花。

到下午5時,市民轉到後門獻花,被警察發現,用垃圾袋檢走所有花束,警員一直在太子站出口戒備,將一個男童帶上警車,現場消息指他10歲,警方帶他找家長。

到傍晚,有拿著花束的中年男子被帶返警署,亦有人打算燒衣被驅趕,約晚上7時,警方在銀行舉藍旗,並要求記者退至旺角警署外,太子站外有人排隊獻花,有人舉起手勢,有人叫口號,警方舉起紫旗,稱違反國安法。

晚上8時多聚集的人愈來愈多,警方分別在通菜街及太子道西路口舉起藍旗,警方在太子道西拉起橙帶,截查部份人。

