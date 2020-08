灣區仍有霧霾天氣 愛惜空氣警告延長至周二

【KTSF 江良慧報導】

受到山火影響,灣區周一再次霧霾天氣,空氣質素管理局已經持續18天發出愛惜空氣日警告,並且將會維持到星期二,預計灣區的空氣最快要到星期三才會改善。

灣區最大的兩處山火,在北灣的LNU山火,火場面積375,000英畝,目前63%受控,大火在五個縣焚燒,包括Napa、Solano和Sonoma,Napa縣目前仍有強制撤離令,不過數以千計的居民已經在較早前獲准重返家園。

Napa縣警局發言人John Craford說:「他們真的要篩選他們生命和財產的灰燼,所以再次要求你們尊重這過程,並明白這不是觀光的時候,而是復原。」

至於在南灣和東灣,包括Santa Clara、 Alameda和Contra Costa焚燒的SCU山火,已經焚毀超過383,000畝土地,至中午為止6成受控,130和152公路附近地區,強制撤離令仍然維持。

消防員就擔心,氣象預測未來幾天會較乾燥和溫暖,會影響他們救火。

而灣區大火中受控最少、在San Mateo和Santa Cruz焚燒的CZU山火,已經焚毀接近8.5萬英畝土地,大火只有39%受控,數以萬計的人目前仍然受制於強制撤離令。

另一方面,200多名來自華盛頓州的士兵,就變身成為臨時消防員,並會到Santa Cruz火場最前線幫忙救火,他們已經在課室和戶外接受了一個星期的特訓,抵達灣區後會再訓練兩天,之後就會前往大火現場。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。