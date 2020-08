美國藥物管理局願意加快批准新型肺炎疫苗

【有線新聞】

美國新型肺炎確診人數增至約600萬,食品及藥物管理局表示,若果有疫苗合適願意加快程序,即使未完成所有階段測試,都緊急批出許可,強調與總統特朗普的選情無關。

美國食品及藥物管理局局長哈恩接受《金融時報》訪問,指若果認為新型肺炎疫苗帶來的好處大過風險,願意繞過正常程序,不等疫苗通過第三階段的最終測試就批出緊急許可。

他否認是受總統特朗普施壓在11月大選前推出疫苗,挽救受疫情拖累的選情。他強調緊急授權讓特定群組接受注射,不等於正式批准全民接種。

獲美國政府資助的6款新型肺炎疫苗,僅兩款正進行最後階段大規模臨床測試,早前有傳華府屬意緊急授權,由阿斯利康藥廠與牛津大學共同研發的疫苗,則預料今個月做最終測試。

特朗普一直被指為選情向食品及藥物管理局施壓,他上周就斥責局方基於政治理由故意拖慢批准新型肺炎的治療方法,結果第二天就與哈恩一同公布緊急授權以康復者血漿治療,但被揭發誇大成效。

而美國亦不是唯一「著緊」、想盡快推出疫苗的國家,中國和俄羅斯早前均未有待至當地疫苗最後階段測試結果出爐就通過驗證。

不過有專家就警告,過早批准使用疫苗影響更深遠,成效未如理想或將打擊公眾對疫苗的信任,過往就曾出現有疫苗,反而增加接種者的染病風險。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。