全美大學有逾8千人確診 內華達州青年兩度染疫

【KTSF 歐志洲的報導】

一項針對新冠病毒的研究顯示,孩童感染病毒的話,死亡或是重病機率比較低,但是他們也可以是「沉默」的帶原者,而全國目前的大學,也已經出現超過8千起確診。

康涅狄格州大學一間學生宿舍因發生群聚感染,目前正實施隔離措施。

對一些高年級學生來說,開學是個令人失望的經歷,愛荷華州大學的這名學生表示,他離開老家,要來學校體驗最後一年的校園生活,但現在卻沒了這個機會。

而南韓一項研究發現,帶病毒的孩童即使沒有出現症狀,病毒可以留在他們的鼻子和喉嚨長達幾個星期。

目前也有更多曾染病的人再度感染,研究發現內華達州一名25歲男子在4月被感染後,5月尾再度被感染。

而很多人把重開校園的希望寄放在Abbott快速病毒檢測上,白宮購買了1.5億個不昂貴的快速病毒檢測,希望可以讓生意和學校重開,但是有衛生專家對這檢測沒有信心。

明尼蘇達州大學的傳染病研究與政策主任Michael Osterholm就表示,很多人對這病毒檢測抱著希望,但他卻認為他不會對有病徵的人採用這檢測方式。

專家提醒民眾,不單是孩童,沒有症狀的成年人也可以是「沉默」的病毒傳播者。

