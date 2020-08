王毅批評捷克挑戰「一個中國」政策

【有線新聞】

正在德國訪問的中國外長王毅,批評捷克參議院議長率團訪台挑戰「一個中國」政策,警告中方不會坐視不理,一定要讓捷克付出深重代價。

王毅由法國轉到德國訪問,回應捷克參議院議長率團訪台,王毅稱台灣是中國領土不可分割的一部分,在台灣問題上挑戰「一個中國」政策,是與14億人為敵、國際背信行為。

對於捷克議長的公開挑釁與其背後的反華勢力,中方決不會「聽之任之、坐視不管」,一定要讓其付出深重代價。

王毅在法國國際關係研究院演講期間,提及港區國安法,稱香港去年下半年以來亂象叢生,如果繼續亂下去,香港沒有未來,一國兩制亦「搞不下去」。

中央不能夠允許這現象繼續,因而根據《基本法》與香港一國兩制和高度自治的需要,專門制訂了一套適應香港維護國家安全的法律,讓一國兩制更穩定和長期地執行。

王毅歐洲五國之行另一被追問得最多的是新疆再教育營爭議,他表示,參與人士受到恐怖與極端思潮侵害,接受教育與培訓期間,人權得到充分保障,全部人已畢業就職、離開再教育營。

