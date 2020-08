白俄羅斯再有反政府示威 警方拘捕逾百人

【有線新聞】

白俄羅斯再次有大規模反政府示威,警方加強部署,逾百人被捕,多國就批評當局吊銷外國傳媒的記者證。

大批民眾周日在白俄羅斯首都明斯克聚集,他們原本計劃在市中心地標獨立廣場集會,但警方封鎖多條前往廣場的道路,並驅散聚集的人。

民眾之後走出馬路,遊行到總統府,要求總統盧卡申科下台。

與對上兩星期示威相比,剛過去的周末警力明顯加強,防暴警察在路中心築起盾牌陣,阻止示威人士前進,又出動水砲車戒備,多人被帶上警車。

反對派稱周日有10萬人參與示威,內政部指拘捕了140人,當地一個人權組織就估算最少200人被捕。

周日亦是盧卡申科66歲生日,俄羅斯總統普京致電祝賀,克里姆林宮表示,兩人未來數星期會在莫斯科會面,同意加強關係和擴大合作。

普京上周表示,應盧卡申科要求,調動警力成立後備部隊,一旦白俄局勢失控就會介入。

面對國際傳媒廣泛報道白俄羅斯的示威,當局周六吊銷多個外國傳媒機構記者的記者證,法國批評白俄任意取消記者採訪權,有違新聞自由,呼籲立即撤回,德國傳召白俄大使表達不滿。

