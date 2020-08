灣區三場山火逐步受控 居民商戶生活重回正常

【KTSF】

經過消防員連日的撲救,灣區三場大型山火逐漸受控,其中有兩場山火,有過半火場面積受控,焚燒北灣5個縣的LNU山火,當局逐漸放寬撤離令,居民及商戶亦慢慢回復正常生活。

北灣的戶外度假營地New Tree Ranch逃過山火,整塊土地保存完好,營地的東主感謝消防員日以繼夜救火,拯救了他的物業,不過相隔一英里外的建築就被完全焚毀。

在Healdsburg市中心,有酒吧因大火被逼關閉一星期後重開,老闆表示,晚上的生意不錯,有不少居民仍然前來感受酒鄉的氣氛,附近的酒店及餐廳都陸續開放,他認為有一點重過正常生活的感覺。

有市民表示,外出吃飯同時亦是支持本地小商業的方法。

北灣的LNU山火,焚燒面積達375,000英畝,有56%的火場面積受控,近1,200座建築被焚毀,至今造成5人死亡。

至於焚燒東灣及南灣的加州史上第二大的SCU山火,至今焚燒超過378,151英畝,焚毀33座建築,周日亦有55%的火場面積受控。

而焚燒San Mateo縣及Santa Cruz縣的CZU山火,焚燒超過85,000多英畝土地,亦有39%的面積受控,不過加州消防部提醒,未來一星期,溫暖及乾燥的天氣可能會改變火勢,大家必須保持警惕。

