灣區三場山火逐步受控 居民商戶生活重回正常

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經過消防員連日的撲救，灣區三場大型山火逐漸受控，其中有兩場山火，有過半火場面積受控，焚燒北灣5個縣的LNU山火，當局逐漸放寬撤離令，居民及商戶亦慢慢回復正常生活。

北灣的戶外度假營地New Tree Ranch逃過山火，整塊土地保存完好，營地的東主感謝消防員日以繼夜救火，拯救了他的物業，不過相隔一英里外的建築就被完全焚毀。

在Healdsburg市中心，有酒吧因大火被逼關閉一星期後重開，老闆表示，晚上的生意不錯，有不少居民仍然前來感受酒鄉的氣氛，附近的酒店及餐廳都陸續開放，他認為有一點重過正常生活的感覺。

有市民表示，外出吃飯同時亦是支持本地小商業的方法。

北灣的LNU山火，焚燒面積達375,000英畝，有56%的火場面積受控，近1,200座建築被焚毀，至今造成5人死亡。

至於焚燒東灣及南灣的加州史上第二大的SCU山火，至今焚燒超過378,151英畝，焚毀33座建築，周日亦有55%的火場面積受控。

而焚燒San Mateo縣及Santa Cruz縣的CZU山火，焚燒超過85,000多英畝土地，亦有39%的面積受控，不過加州消防部提醒，未來一星期，溫暖及乾燥的天氣可能會改變火勢，大家必須保持警惕。

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