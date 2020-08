【有線新聞】

澳洲政府表示,一名中國出生的澳洲籍記者在內地被拘留。

澳洲外長稱,為中央電視台英語頻道主持節目的女記者成蕾被拘留。中國當局於本月14日作出通報,澳方上星期四派人,透過視像探望於拘留所的成蕾,到今日公布消息,但未有透露她被拘留原因。

澳洲表示基於私隱,不會進一步評論事件,但會向她和家人提供協助。

成蕾1975年生於湖南,10歲跟隨父母定居澳洲。

