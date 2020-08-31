蘋果Tesla分拆股份 首日交投股價上揚

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蘋果公司和Tesla股票分拆股票之後，周一正式在Nasdaq買賣，蘋果將一股分拆為四股，周一收市升超過3%，報129元。

蘋果在7月30日公布分拆股票之後，股價已經飆升超過三成，蘋果目前市值超過兩萬億美元，是全球市值最高的上市公司。

Tesla就一股分拆為五股，收市飆升12.5%報498元，Tesla市值已經超過440億元，還高過Visa、Walmart和Johnson & Johnson，成為全美市值第七最高的公司。

自從Tesla在8月11日宣布分拆股票之後，股價已經勁升超過七成。

與此同時，道瓊斯工業平均指數成份股之中，有三隻股票Exxon Mobil；Pfizer和Raytheon周一開始退出道指，取而代之，新加入道指的是Salesforce、Amgen和Honeywell。

另外，在疫情期間，許多人居家工作或上課，令到Zoom視頻通訊公司在5月至7月三個月份所賺的錢，等於它去年全年所賺的股價今天飆升8.6%，報325元。

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