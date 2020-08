蘋果Tesla分拆股份 首日交投股價上揚

【KTSF 】

蘋果公司和Tesla股票分拆股票之後,周一正式在Nasdaq買賣,蘋果將一股分拆為四股,周一收市升超過3%,報129元。

蘋果在7月30日公布分拆股票之後,股價已經飆升超過三成,蘋果目前市值超過兩萬億美元,是全球市值最高的上市公司。

Tesla就一股分拆為五股,收市飆升12.5%報498元,Tesla市值已經超過440億元,還高過Visa、Walmart和Johnson & Johnson,成為全美市值第七最高的公司。

自從Tesla在8月11日宣布分拆股票之後,股價已經勁升超過七成。

與此同時,道瓊斯工業平均指數成份股之中,有三隻股票Exxon Mobil;Pfizer和Raytheon周一開始退出道指,取而代之,新加入道指的是Salesforce、Amgen和Honeywell。

另外,在疫情期間,許多人居家工作或上課,令到Zoom視頻通訊公司在5月至7月三個月份所賺的錢,等於它去年全年所賺的股價今天飆升8.6%,報325元。

