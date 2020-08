【KTSF】

本周末起,東灣Alameda縣逐漸讓商業在戶外重新營業,大批市民第一時間去剪髮。

Alameda縣容許個人護理行業,例如是髮廊、美甲店、蜜蠟脫毛及美容等行業本周末在戶外重開,在Pleasanton,有不少人排隊等候剪髮,有顧客表示,已經5個月沒有剪髮,是時候要修剪一下。

不過並非所有個人護理行業都準備好重開,在Alameda縣這裡,有不少商業都選擇繼續關閉。

此外,舊金山亦將於星期二容許髮廊及美甲店等可以在戶外營業,而健身房亦可以於9月9日後在戶外營業。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。