疫情影響民眾生計 更多人依靠食物庫接濟

【KTSF 吳宇斌報導】

疫情持續接近半年,民眾的生計都大受影響,更有不少人需要依靠食物庫的食物來填飽肚子,Alameda縣食物庫出現大排長龍的境況。

Alameda縣食物庫每週開放三次向有需要的民眾免費派發食物,周五看到數以百計的車在排隊拿食物,食物庫總監Mike Altfest說,幾十年沒有見過這樣。

Altfest說:「我們營運了35年,從來沒有見到這樣的情況,每一個分發食物點,都向超過一千輛車派發食物。」

這個是Alameda縣四個食物庫的其中一個,民眾可以到這裡拿到一些免費的基本食物,這些民眾可能是因為疫情失業,食物庫總監指,有人從早上7點就來排隊。

長長的車龍從食物庫一直排到在一間車行對面的停車場,看看車的等級,從一般的Toyota到寶馬、再到Mercedes,他們都是來拿食物,並很感恩。

派發的食物有洋蔥、蔬菜、新鮮水果等等,都是為有需要的家庭準備,食物庫派發的食物,數量非常多,自疫情開始,食物發放量增加了五到七成。

Alameda縣食物庫在每週的週一、週三和週五開放,詳情可以瀏覽食物庫網站,網址http://Accfb.org。

