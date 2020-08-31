灣區屋主聯盟到邱信福住宅小區抗議禁逼遷法案（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州眾議員邱信福（David Chiu）有分參與起草的AB 1436法案，引發屋主不滿，灣區屋主聯盟周五組織集會，在邱信福住宅小區外面抗議法案不公平。

包括來自南加州洛杉磯在內的一兩百名加州屋主，周五參加了灣區屋主聯盟組織的抗議活動，示威者手舉標語，高喊口號，遊行到加州眾議員邱信福位於舊金山的住宅外面，表達反對加州AB 1436法案。

示威者高喊：「邱信福，共產主義者!邱信福，房屋殺手!」

AB1436法案如獲通過，將禁止業主在疫情期間或過後的90天內逼遷租客，並允許租戶在疫情過後，額外的12個月內繳交欠租，另外也為有需要的業主提供非聯邦政府房貸的寬容期。

不過很多屋主認為，這個法案非常不公平，本應是政府解決的問題，卻把責任轉嫁給屋主。

洛杉磯律師兼屋主劉鳳蘭說：「第一，他的提案違背憲法修正案，憲法第五修正案說，人民的生命、自由和財產是受憲法保護的，他這樣就剝奪了別人的財產權，違反憲法，長久來說對租客也不好，短期來說很多租客就是，利用這個政策能付得起，也故意不付。」

洛杉磯屋主Nancy說：「他們說那個錢不交，15個月後交，他們現在沒有錢交，15個月以後，即使不加利息，怎麼付得起房租，我們利息，地稅馬上就要來了，除非你政府要幫助我們減地稅，可以推遲貸款和付款，那就不一樣。」

Foster City業主Daniel說：「租客不付租金的話，屋主沒有辦法去維持他的生意，最後只能逼屋主賣掉房屋。」

灣區屋主聯盟Jennifer Liu說：「因為租客沒有抵押，所以到了時候，他們就完全可以走開，他們不損失甚麼，而我們屋主，每個房子裡面都有我們的首付，屋主不可能就放棄房子，以後就不付房貸、不付地稅，所以這是完全不對等的。」

邱信福以及支持AB 1436法案的人士周五也回應稱，法案是因應疫情對經濟和就業造成的衝擊，以致租客面臨無家可歸的問題。

邱信福說：「我只想說清楚，我們法案中沒有任何內容是說房客不欠全部租金，我們所說的是，在一定時間內，那些完全沒辦法支付租金的人，是因為遇到百年一遇的嚴重疫情。」

華人進步會政策主任Joyce Lam說：「我們聽到有住在散房的單親媽媽，每個月一毛錢一毛錢這樣算，希望可以保留他們的房屋，我們也聽到有好多家長，因為停課的關係，即使有工作也不能回去上班，收入也非常低。」

亞洲法律聯會社區房屋權益代表Flora Kuang說：「其實有數據指出，有七成租客依然選擇盡力交租，所以如果不是真的有很大困難，租客其實都想準時交租，因為沒有人真的想得罪自己的業主。」

社區住客聯會主席梁榮浩說：「這個法案除了幫助因疫情影響收入的租客，也幫助業主交房貸的時間享受12個月還款的期限。」

反對人士希望邱信福對法案內容做出修改，例如為屋主減免地稅等，該法案預計下星期，在州參眾兩院投票表決，需獲3分之2贊成票才能通過。

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