灣區屋主聯盟到邱信福住宅小區抗議禁逼遷法案（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州眾議員邱信福(David Chiu)有分參與起草的AB 1436法案,引發屋主不滿,灣區屋主聯盟周五組織集會,在邱信福住宅小區外面抗議法案不公平。

包括來自南加州洛杉磯在內的一兩百名加州屋主,周五參加了灣區屋主聯盟組織的抗議活動,示威者手舉標語,高喊口號,遊行到加州眾議員邱信福位於舊金山的住宅外面,表達反對加州AB 1436法案。

示威者高喊:「邱信福,共產主義者!邱信福,房屋殺手!」

AB1436法案如獲通過,將禁止業主在疫情期間或過後的90天內逼遷租客,並允許租戶在疫情過後,額外的12個月內繳交欠租,另外也為有需要的業主提供非聯邦政府房貸的寬容期。

不過很多屋主認為,這個法案非常不公平,本應是政府解決的問題,卻把責任轉嫁給屋主。

洛杉磯律師兼屋主劉鳳蘭說:「第一,他的提案違背憲法修正案,憲法第五修正案說,人民的生命、自由和財產是受憲法保護的,他這樣就剝奪了別人的財產權,違反憲法,長久來說對租客也不好,短期來說很多租客就是,利用這個政策能付得起,也故意不付。」

洛杉磯屋主Nancy說:「他們說那個錢不交,15個月後交,他們現在沒有錢交,15個月以後,即使不加利息,怎麼付得起房租,我們利息,地稅馬上就要來了,除非你政府要幫助我們減地稅,可以推遲貸款和付款,那就不一樣。」

Foster City業主Daniel說:「租客不付租金的話,屋主沒有辦法去維持他的生意,最後只能逼屋主賣掉房屋。」

灣區屋主聯盟Jennifer Liu說:「因為租客沒有抵押,所以到了時候,他們就完全可以走開,他們不損失甚麼,而我們屋主,每個房子裡面都有我們的首付,屋主不可能就放棄房子,以後就不付房貸、不付地稅,所以這是完全不對等的。」

邱信福以及支持AB 1436法案的人士周五也回應稱,法案是因應疫情對經濟和就業造成的衝擊,以致租客面臨無家可歸的問題。

邱信福說:「我只想說清楚,我們法案中沒有任何內容是說房客不欠全部租金,我們所說的是,在一定時間內,那些完全沒辦法支付租金的人,是因為遇到百年一遇的嚴重疫情。」

華人進步會政策主任Joyce Lam說:「我們聽到有住在散房的單親媽媽,每個月一毛錢一毛錢這樣算,希望可以保留他們的房屋,我們也聽到有好多家長,因為停課的關係,即使有工作也不能回去上班,收入也非常低。」

亞洲法律聯會社區房屋權益代表Flora Kuang說:「其實有數據指出,有七成租客依然選擇盡力交租,所以如果不是真的有很大困難,租客其實都想準時交租,因為沒有人真的想得罪自己的業主。」

社區住客聯會主席梁榮浩說:「這個法案除了幫助因疫情影響收入的租客,也幫助業主交房貸的時間享受12個月還款的期限。」

反對人士希望邱信福對法案內容做出修改,例如為屋主減免地稅等,該法案預計下星期,在州參眾兩院投票表決,需獲3分之2贊成票才能通過。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。