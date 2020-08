影評：黑色喜劇《Get Duked!》感受蘇格蘭型幽默

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一群青少年到蘇格蘭的高原參加團隊合作活動,卻遭到追殺。

蘇格蘭格拉斯哥三名叛逆青少年,因為在學校搞亂,懲罰項目包括被迫參加一項野外培訓。隊伍中也有一名想要參加同樣活動,以獲得大學收生額外學分的乖孩子。四個人和他們的監護人到蘇格蘭高原,縱然這裡已經出現很多青少年離奇失蹤的案例。監護人要這群青少年只靠地圖,步行一片草原,在下一個營地匯合。途中,和當地的居民交上朋友,但之後卻被一對公爵夫婦追殺。逃亡過程中,一組人也因為不同原因分散。其中一位搞饒舌音樂的男生在當地農民中找到歌迷,乖乖仔則幾乎死在公爵與夫人的武器下。可預想得到的,是這群男生後來也和追殺他們的人正面相對。最後是否能夠戰勝在高原中的狂魔?

電影人物的性格帶有一定對社會評論的味道。公爵夫婦的精神追殺,目的是要保留英國貴族的純正血統。還有男生之間引述一段白人男生,可以輕易的在網上下載恐怖分子製造炸彈的資料。也都令人見到西方社會中白人特權的普及,已經到了理所當然的地步。

必須強調電影在語言和一些鏡頭方面,比較適合成年觀眾。影片節奏感覺有點慢,或許是沒有特別的原創因素,也必須等到電影下半部才開始精彩起來。美國這類搞笑影片看得多,英國片相對少見。偶爾看看這類英國喜劇感覺也不錯。

《Get Duked!》不能用過多的評論眼光來看,笑過就算。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前可以在Amazon Prime Video 平台觀看。

電影網頁:https://www.amazon.com/Get-Duked-Eddie-Izzard/dp/B08DWPMBH4

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

Sample some Scottish humor in the highlands in “Get Duked!”

“Screening Room” reviews “Get Duked!”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.amazon.com/Get-Duked-Eddie-Izzard/dp/B08DWPMBH4