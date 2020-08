【有線新聞】

世衛官員指現階段對整體人口作大規模病毒檢測,作用並不大。

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安說:「檢測策略最重要是決定你要檢測誰,聚焦疑似個案,檢測他們,盡快取得結果,以啟動衛生行動,例如對接觸者隔離檢疫,進行群組調查,如同事所言,那情況下,查一下是否群組感染,再擴展至其他可能受感染的人,及帶有病毒而無病徵或未發病的人,那便有理由檢測他們,因為可能有較多陽性結果,但多數國家此刻作廣泛整體人口檢測,並不真的很有用,而且會吸去了大量資源,你還要有很龐大的檢測能力才做得到,所以我們要聚焦找對人檢測,聚焦在群組內盡量檢測,聚焦檢測的質素,還有檢測速度及跟進工作。」

