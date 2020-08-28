專家指新冠患者染流感會令不適症狀加劇（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

馬上就要進入今年的流感季節，醫學專家表示，如果新冠肺炎患者同時感染流感，會令不適症狀加劇，尤其是呼吸系統最為明顯。

舊金山加大醫學專家最新的研究數據顯示，美國新冠肺炎確診率，在過去兩週下降了22%，顯示第二波疫情有緩和，死亡率也呈有下降趨勢。

美國疫情較嚴重的地區，目前主要集中在東南部的州，而加州疫情較嚴重的縣，仍位於中谷及南加州，灣區的確診和死亡案例在過去兩週也呈下降趨勢。

不過醫生表示，美國即將進入流感季節，如果患有新冠肺炎的病人再感染流感，會加重病情，尤其對呼吸系統影響最嚴重。

舊金山加大醫學教授Michael Matthay說：「當然兩種病毒可能同時存在，嚴重呼吸衰竭情況更糟，或者會導致連續兩次肺部疾病，因此會使呼吸衰竭更加嚴重。」

醫生說，要做到流感群體免疫，至少要有八成的國民接種疫苗，但研究數據顯示，接種疫苗的人目前仍低於六成，尤其是18到24歲的年輕人，接種率不到23%，75歲或以上的長者接種率是59.3%。

UCSF流行病學和生物統計學教授George Rutherford說：「打流感針，主要是為了緩解美國醫療體系的壓力，當國家可能會進入第三次新冠肺炎疫情。」

Matthay說：「我覺得這是要記住的重要一點，疫苗預防流感在很大程度上是防止嚴重的呼吸衰竭。」

醫生引用澳洲今年冬季的流感數據發現，感染率呈現下降趨勢，認為可能與民眾戴口罩、保持社交距離有關，但醫生強調，儘管如此，還是應該注射流感疫苗，尤其到了寒冷的11、12和1月，大部分人都待在家中，也容易增加兩種病毒的同時感染率。

Matthay說：「必須盡力降低這種風險，並按指示去做，包括戴口罩、居家抗疫和接種流感疫苗。」

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