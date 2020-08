專家指新冠患者染流感會令不適症狀加劇（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

馬上就要進入今年的流感季節,醫學專家表示,如果新冠肺炎患者同時感染流感,會令不適症狀加劇,尤其是呼吸系統最為明顯。

舊金山加大醫學專家最新的研究數據顯示,美國新冠肺炎確診率,在過去兩週下降了22%,顯示第二波疫情有緩和,死亡率也呈有下降趨勢。

美國疫情較嚴重的地區,目前主要集中在東南部的州,而加州疫情較嚴重的縣,仍位於中谷及南加州,灣區的確診和死亡案例在過去兩週也呈下降趨勢。

不過醫生表示,美國即將進入流感季節,如果患有新冠肺炎的病人再感染流感,會加重病情,尤其對呼吸系統影響最嚴重。

舊金山加大醫學教授Michael Matthay說:「當然兩種病毒可能同時存在,嚴重呼吸衰竭情況更糟,或者會導致連續兩次肺部疾病,因此會使呼吸衰竭更加嚴重。」

醫生說,要做到流感群體免疫,至少要有八成的國民接種疫苗,但研究數據顯示,接種疫苗的人目前仍低於六成,尤其是18到24歲的年輕人,接種率不到23%,75歲或以上的長者接種率是59.3%。

UCSF流行病學和生物統計學教授George Rutherford說:「打流感針,主要是為了緩解美國醫療體系的壓力,當國家可能會進入第三次新冠肺炎疫情。」

Matthay說:「我覺得這是要記住的重要一點,疫苗預防流感在很大程度上是防止嚴重的呼吸衰竭。」

醫生引用澳洲今年冬季的流感數據發現,感染率呈現下降趨勢,認為可能與民眾戴口罩、保持社交距離有關,但醫生強調,儘管如此,還是應該注射流感疫苗,尤其到了寒冷的11、12和1月,大部分人都待在家中,也容易增加兩種病毒的同時感染率。

Matthay說:「必須盡力降低這種風險,並按指示去做,包括戴口罩、居家抗疫和接種流感疫苗。」

