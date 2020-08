王毅警告不要借諾貝爾和平獎干涉中國內政

【有線新聞】

中國外長王毅繼續歐洲之行,到挪威與首相及外相會面。對於香港社運人士獲提名諾貝爾和平獎,王毅警告外界不要利用獎項干涉中國內政,又指不能斷定新型冠狀病毒起源自中國。

王毅的歐洲之旅來到挪威,在記者會上被問到若香港社運人士獲頒諾貝爾和平獎,中方會有何反應。王毅表示:「不論是過去、現在還是將來,中國都堅決地反對任何人利用諾貝爾和平獎來干涉中國的內政。這個立場堅定不移,我們不希望看到諾貝爾和平獎被政治所利用。」

王毅又質疑新型冠狀病毒來自中國的說法,稱調查顯示不少地方均早於中國出現病毒。

他說:「中國是首先向世衛組織和各國通報有疫情的國家,但不意味著疫情就發源於中國。不能夠把它政治化,也不能夠把它標籤化。」

王毅今次出訪歐洲被指是要爭取對方對香港局勢沉默,讓華為進入歐洲市場,並於中美貿易戰中站在中國的一邊。

他與挪威首相索爾貝格以及外相瑟雷德會面時,表示疫情下雙方應盡快恢復來往,維護自由貿易和多邊主義。同時強調兩國要妥善處理敏感問題,以免得來不易、好轉的關係再受干擾。

挪威一方則指希望加強與中方疫苗研發等合作,早日完成貿易協議談判。

雙方會面期間,大批民眾在首相辦公室外示威,中國和挪威因為2010年劉曉波獲頒諾貝爾和平獎,關係一度惡化。中方叫停貿易協議磋商,到近年才逐步改善。

