Walmart計劃與微軟合作收購TikTok

【有線新聞】

美國傳媒報道,TikTok可能最快在48小時內便會落實賣盤,作價數百億美元,Walmart確認正計劃與微軟合作收購。

Walmart發聲明指TikTok結合電子商貿及廣告宣傳的方式,明顯可造福相關市場的創造者及用戶,公司相信如與微軟合作,建立與TikTok的關係,可為Walmart帶來以全渠道接觸及服務客戶的重要方式,並讓第三方市場及廣告增長,同時相信收購計劃可同時解決當局的憂慮及滿足用戶的期望。

Walmart與微軟目前已有其他科技合作,包括使用微軟的雲端服務。

CNBC則報道,TikTok賣盤的方案可能在48小時內便公布,預計內地母公司字節跳動將以200至300億美元出售TikTok在美國、加拿大、澳洲及新西蘭的業務。

除了Walmart及微軟曾傳出有意收購TikTok的美國企業,還有甲骨文、Twitter等。

特朗普總統早前的行政命令分別限制字節跳動在11月中前,由TikTok退股及放棄相關數據,又下令下月底起禁止美國公司與字節跳動交易,施壓出售TikTok。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。