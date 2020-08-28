疫情下全美3分1博物館面臨關閉

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疫情之下受影響的除了很多企業、餐館之外，就連文化機構都不能倖免，一個最近的研究發現，全美有3分1的博物館因為疫情面臨關閉。

即使沒有疫情，博物館其實也是以很少的經費來營運。

Laura Lott是全美博物館聯盟的主席，6月時聯盟調查了全美的750間博物館，結果顯示有3分1有可能要永久關閉。

Lott說：「有3分1的博物館長匯報，他們面臨永久關閉的危險，或者他們不知道未來幾個月，在沒有額外的財政抒困下怎麼去生存

Lott指，很多博物館仍然關閉，或者只開一小部分，那些有戶外空間，例如植物園或者動物園，可能會稍微好些，但室內的博物館，生存情況比較危險。

她表示，博物館整個行業提供約300萬個工作職位，每年為經濟貢獻500億元，很多博物館在春季都受惠於聯邦的薪酬保障計劃PPP，但那筆錢就來花光，Lott擔心疫情持續時間越長，會越多博物館可能永久關閉。

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