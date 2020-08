疫情下全美3分1博物館面臨關閉

【KTSF】

疫情之下受影響的除了很多企業、餐館之外,就連文化機構都不能倖免,一個最近的研究發現,全美有3分1的博物館因為疫情面臨關閉。

即使沒有疫情,博物館其實也是以很少的經費來營運。

Laura Lott是全美博物館聯盟的主席,6月時聯盟調查了全美的750間博物館,結果顯示有3分1有可能要永久關閉。

Lott說:「有3分1的博物館長匯報,他們面臨永久關閉的危險,或者他們不知道未來幾個月,在沒有額外的財政抒困下怎麼去生存

Lott指,很多博物館仍然關閉,或者只開一小部分,那些有戶外空間,例如植物園或者動物園,可能會稍微好些,但室內的博物館,生存情況比較危險。

她表示,博物館整個行業提供約300萬個工作職位,每年為經濟貢獻500億元,很多博物館在春季都受惠於聯邦的薪酬保障計劃PPP,但那筆錢就來花光,Lott擔心疫情持續時間越長,會越多博物館可能永久關閉。

