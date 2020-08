【KTSF 張麗月報導】

聯合航空公司(United Airlines)周四宣布,受到疫情衝擊,如果得不到政府進一步的紓困救助,聯航準備在10月和11月大幅裁減2,850名飛機師,約佔飛機師總數的21%,也是聯航歷來最大批的機師裁員.

航空業是要求聯邦再次額外提供250億元救助,用來支付員工薪資到明年3月,有關第一筆對航空業的聯邦紓困救助將於9月底用盡,對於聯邦是否會對航空業繼續提供額外紓困,現時仍然未有著落.

在幾天前,Delta也宣布類似行動,計劃裁減1,900名機師,American航空也打算裁減1,600名機師。

