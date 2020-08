【KTSF 郭柟報導】

舊金山加大(UCSF)有統計指出,全國流感疫苗的接種率不高,擔心即使日後研發出新型冠狀病毒疫苗,接種疫苗人也不夠多。

UCSF的統計指出,在2018年,全加州只有大約三成人口有接種流感疫苗,18至24歲年青人只有22.6%接種流感疫苗,75歲或以上長者就有近六成接種,接種人士當中,有16%的人沒有醫保。

有醫療專家指出,要對病毒產生集體免疫力,必須要有八成的人口接種疫苗。

有份撰寫報告的UCSF醫科學生Brandon Yan認為,為了鼓勵更多人接種疫苗,短期內需要做更多推廣,長期要令疫苗更容易取得,他也提出在未來是否應該強制要求民眾接種新型肺炎疫苗,以及流感疫苗。

