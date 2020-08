專訪駐舊金山台北經文處新任處長賴銘琪（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本月初上任的駐舊金山台北經文處新任處長賴銘琪周四接受本台專訪,帶您進一步認識他,並了解他上任後要推動的工作。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪,於8月2日抵達灣區履新,並自主管理14天,日前才開始與僑界接觸,也遵循防疫規定,隨時戴著口罩,就連專訪時也不例外。

1963年出生,最近剛滿57歲的他,從事外交工作已經34年了,美國經驗也很豐富,派駐過亞特蘭大、華府、波士頓以及舊金山四個城市。

賴銘琪說:「我可以說是從當年的滿頭黑髮,做到滿頭白髮,不過我可以跟各位觀眾報告,我非常熱愛我的工作,即使我有再多的白頭髮,我都會繼續做下去,請大家放心。」

賴銘琪的領區包括北加州、猶他州及內華達州,曾經在駐波士頓經文處擔任處長的他,來到舊金山灣區擔任處長,有感到甚麼不同之處呢?

賴銘琪說:「僑務工作方面差別很大,因為規模大小差很多,波士頓差不多有300多個僑團,華僑差不多有13萬多,舊金山有差不多98萬個華僑,僑團差不多快一千個,因此僑務工作非常非常的繁重。」

面對灣區僑界統獨藍綠等路線錯綜複雜的情勢,賴銘琪對僑務工作有一個明確的原則

賴銘琪說:「只要是支持台灣的自由民主,都是我們的朋友,都是可以我們可以結交的對象,因此我們在辦理僑務工作的時候,我們一向是秉持著行政中立,追求台灣的國家利益為原則在做事情。」

賴銘琪在疫情期間到任,一來就向僑界宣示,他是來做事不是來做官,他提到多項優先要推動的工作,例如疫情期間加強領務服務。

賴銘琪說:「包括護照的受件、簽證以及文件證明的部分,但是因為太多人申請,所以今年我們領務的受件量比去年同期差不多有五成左右。」

在外交方面,賴銘琪也沒有閒著,已經和轄區內的州政府,還有相關的政界人士,透過視訊方式加強聯繫。

賴銘琪說:「希望能夠在既有基礎之上,能夠加強我們在政務方面的工作,比如說我們對於州政府的聯繫工作,州長、副州長還有州參眾議會,還有市政府的部分,另外就是我們轄區,學務工作非常重要,向我們的史丹福大學、柏克萊加大,這些都是我們聯繫的對象。」

而僑務工作的挑戰方面,賴銘琪表示,疫情導致許多業務的作法都與過去不同。

賴銘琪說:「現在僑團很多樣化,需求也不一樣,比如說各位從沒有想過,這次受到新冠疫情影響,我們必須還要幫僑團來團購口罩,因為在美國根本買不到,這個是以前我們從沒想過的地方,可以想見的,未來還有很多類似的需求,這些都是挑戰,所以我們要讓僑務工作更能夠多樣化來因應不同僑團的需求。」

由於當前美台關係互動頻繁,而且持續升溫,對於駐外單位的外交工作更加有利。

賴銘琪說:「台美關係緊密,對我們的外交工作當然是有幫助的,因為跟各位報告,台灣跟美國沒有邦交,因此台灣的駐外人員一向要比別人更勤快,更去多方的接洽。」

賴銘琪舉例來說,邀請美國政界人士訪台也是其重要的工作之一,猶他州州長2018年就曾率團訪問台灣,猶他州商務廳長也曾在去年訪台,今年原本也有邀訪計畫,但因為新冠肺炎疫情而擱置,但明年的邀訪已經在規劃中。

