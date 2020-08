台灣放寬美豬牛進口 為簽自由貿易協議鋪路

【有線新聞】

台灣宣布明年開始,放寬美國豬肉和牛肉進口,蔡英文總統指,決定符合戰略目標和經濟利益。在北京、國台辦批評,民進黨為政治目的,執意開放「有問題」的美國肉類進口,借機換取外部勢力支持台獨。

蔡英文稱美中貿易戰和疫情改變世界經濟結構,重組全球供應鏈,現時台美關係是數十年來最好,決定開放美國豬肉和牛肉入口,成為台美經濟全方位合作的重要起點。

她表示:「這是一個基於國家經濟利益,符合未來總體戰略目標的決定,台灣經濟正站在歷史轉折點上,我們必須掌握戰略機運,並為台灣推開障礙、打開活路,走向全球經濟的新舞台。」

蔡英文指,相關部門會在保障民眾健康的前提下,依據科學證據、國際標準,訂定進口豬肉瘦肉精容許值,以及讓超過30個月大的美國牛進口,明年一月一日起正式生效。

過往台灣一直希望與美國簽訂自由貿易協議,但華府不滿美國豬牛肉不能進口台灣,商討停滯不前。隨著今次成功解禁,為日後雙方簽訂協議鋪路。

不過開放美國豬牛肉入口在島內有很大爭議,豬農擔心增加入口會令豬肉價格下跌,重創生計,他說:「價格上養豬以後就沒有生機,我感到很傷心。沒辦法生存,已經沒辦法。」

美國早年允許瘦肉精加入豬牛的飼料,讓動物減少脂肪、長瘦肉。不過台灣06年將多款瘦肉精列為禁藥,禁止含瘦肉精豬肉進口。台方又因應美國爆發過瘋牛症,禁止牛肉進口。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。