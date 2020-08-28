Santa Cruz縣疑犯涉偷消防員錢包被捕

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Santa Cruz縣警周三晚拘捕一名男子，他涉嫌上周末偷走一名消防員的錢包，再盜用受害消防員的信用卡消費。

Santa Cruz縣警局長表示，疑犯盜用消防員多張信用卡，其中一張的消費額達到1,400元，銀行已注銷所有未經授權的消費。

案件經傳媒報導後，全國不少人伸出援手，希望協助該名消防員渡過難關，但該名消防員已拒絕所有協助，只希望盡快回到前線工作。

另外，當局亦呼籲公眾不要向GoFundMe一個網頁捐款，該網頁未獲該名消防員或Cal Fire授權，很可能是一個騙款網頁。

被捕男子Brian Johnson現年37歲，居住在Live Oak，他被捕時身上有該名消防員的身分證明，他已承認犯案並道歉。

Johnson面臨多項控罪，包括嚴重盜竊和違反假釋令等，當局仍在調查另一名男子是否也涉案，另外也在調查另一名消防員被偷走保護物的案件。

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