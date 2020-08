Santa Cruz縣疑犯涉偷消防員錢包被捕

【KTSF】

Santa Cruz縣警周三晚拘捕一名男子,他涉嫌上周末偷走一名消防員的錢包,再盜用受害消防員的信用卡消費。

Santa Cruz縣警局長表示,疑犯盜用消防員多張信用卡,其中一張的消費額達到1,400元,銀行已注銷所有未經授權的消費。

案件經傳媒報導後,全國不少人伸出援手,希望協助該名消防員渡過難關,但該名消防員已拒絕所有協助,只希望盡快回到前線工作。

另外,當局亦呼籲公眾不要向GoFundMe一個網頁捐款,該網頁未獲該名消防員或Cal Fire授權,很可能是一個騙款網頁。

被捕男子Brian Johnson現年37歲,居住在Live Oak,他被捕時身上有該名消防員的身分證明,他已承認犯案並道歉。

Johnson面臨多項控罪,包括嚴重盜竊和違反假釋令等,當局仍在調查另一名男子是否也涉案,另外也在調查另一名消防員被偷走保護物的案件。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。