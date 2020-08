【KTSF】

一個關注全國亞太裔在疫情期間受到種族歧視而設立的聯盟表示,由3月中至本月初,收到接近2,600宗投訴,其中大部分涉及帶有種族歧視的言語侮辱。

Stop AAPI Hate全國聯盟指出,因新型肺炎疫情而遇到種族歧視的亞太裔人士,包括成年人和兒童,其中女性遇到歧視的個案較男性多兩倍幾,至於事發的地點,近四成的仇視事件在商業發生,兩成在街上發生,而公園和網上出現的仇視事件各佔一成.

如果大家遇到仇視辱罵或欺凌,可上網報告,網址:http://stopaapihate.org,如果遇到暴力襲擊應馬上報警。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。